انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في مؤتمر صحفي مشترك وزير الخارجيّة فؤاد حسين: تشرفنا باستقبال وزير خارجية ليتوانيا حسين: بحثنا مع وزير خارجية ليتوانيا العلاقات الثنائية وهجرة العراقيين حسين: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية حسين: وصلنا إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقيّة- الليتوانيا وتطويرها

