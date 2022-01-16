انت الان تتابع خبر وزير الخارجية: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في مؤتمر صحفي مشترك
حسين: وصلنا إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقيّة- الليتوانيا وتطويرها
وزير الخارجيّة فؤاد حسين: تشرفنا باستقبال وزير خارجية ليتوانيا
حسين: بحثنا مع وزير خارجية ليتوانيا العلاقات الثنائية وهجرة العراقيين
حسين: تمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية
حسين: وصلنا إلى تعزيز العلاقات الدبلوماسية العراقيّة- الليتوانيا وتطويرها