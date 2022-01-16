اليونان.. تسجيل 17 ألف إصابة جديدة بكورونا و78 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في اليونان تسجيل 17447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، حتى الساعة الثالثة مساء أمس السبت، بالتوقيت المحلي، وهو تراجع طفيف، عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة وهو 19772 حالة إصابة، طبقاً لما ذكرته صحيفة "كاتيميرني" اليونانية نقلاً عن الهيئة الوطنية للصحة العامة.



كما أعلنت الهيئة أيضاً عن تسجيل 78 حالة وفاة، مقارنة بـ 72 حالة، تم تسجيلها اليوم السابق.

وهناك 686 مريضاً على أجهزة التنفس الصناعي، بارتفاع سبع حالات عما تم تسجيله أمس الأول الجمعة.

ومنذ بدء الجائحة، سجلت البلاد 1632641 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و21809 حالات وفاة. ومن بين المتوفين، كان 95.1%، يعانون من مرض مزمن وكانوا يبلغون 70 عاماً أو أكثر.

ومن جهة أخرى، اختارت الحكومة اليونانية نحو 90 طبيباً من القطاع الخاص للعمل في المستشفيات الحكومية للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على جهاز الرعاية الصحية الناتج عن انتشار متحور أوميكرون من كوفيد-19.