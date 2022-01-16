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فرنسا.. إلغاء عشرات الآلاف من الشهادات الصحية الخاصة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلنت السلطات الصحية الفرنسية، انها ستلغي عشرات الآلاف من الشهادات الصحية في البلاد الخاصة بفيروس كورونا المستجد اعتباراً من، امس السبت، جراء عدم تلقي الأشخاص المعنيين للجرعة المعززة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بعد سبعة أشهر كحد أقصى.

وذكرت وزارة الصحة في بيان لها، انها ستستثني الذين أصيبوا بوباء فيروس كورونا..مؤكدة تسجيل 560 ألف شخص لم يتلقوا الجرعة الثالثة في الوقت المناسب، ما يعني أنهم سيخسرون شهاداتهم الصحية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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