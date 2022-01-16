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بالتفاصيل.. رسوم ترخيص مراكز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية

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القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 2603 لسنه 2021 لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، رسوم طالب ترخيص مركز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية. 

 

ووفقا للماد 5 من اللائحة التنفيذية، یؤدی طالب ترخیص مرکز عملیات الدم لغير الجهات الحكومية، الرسوم الآتية : 

 

أولا - رسوم فحص طلب الترخيص :

 

1 - خمسة آلاف جنيه لبنك الدم التخزيني لكل معاينة.

2- عشرة آلاف جنيه لبنك الدم التجميعي لكل معاينة. 

3- عشرة آلاف جنية لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج لكل معاينة، وذلك مع مراعاة الحد الاقصي المقرر بالمادة 3 من القانون. 

 

ثانيا - رسوم إصدار الترخيص :

 

1 - ثلاثون ألف جنيه لبنك الدم التخزيني. 

2 - خمسون ألف جنيه لبنك الدم التجميعي. 

3- - خمسون ألف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج. 

 

ثالثا - رسوم تجديد الترخيص 

 

1- خمسة عشر ألف جنيه لبنك الدم التخزينى. 

2- ثلاثون ألف جنيه لبنك الدء التجميعي. 

3- ثلاثون ألف جنبه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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