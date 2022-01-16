بالتفاصيل.. رسوم ترخيص مراكز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية

3- عشرة آلاف جنية لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج لكل معاينة، وذلك مع مراعاة الحد الاقصي المقرر بالمادة 3 من القانون.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012