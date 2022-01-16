شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. رسوم ترخيص مراكز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة التنفيذية الصادرة برقم 2603 لسنه 2021 لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، رسوم طالب ترخيص مركز عمليات الدم لغير الجهات الحكومية.
ووفقا للماد 5 من اللائحة التنفيذية، یؤدی طالب ترخیص مرکز عملیات الدم لغير الجهات الحكومية، الرسوم الآتية :
أولا - رسوم فحص طلب الترخيص :
1 - خمسة آلاف جنيه لبنك الدم التخزيني لكل معاينة.
2- عشرة آلاف جنيه لبنك الدم التجميعي لكل معاينة.
3- عشرة آلاف جنية لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج لكل معاينة، وذلك مع مراعاة الحد الاقصي المقرر بالمادة 3 من القانون.
ثانيا - رسوم إصدار الترخيص :
1 - ثلاثون ألف جنيه لبنك الدم التخزيني.
2 - خمسون ألف جنيه لبنك الدم التجميعي.
3- - خمسون ألف جنيه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج.
ثالثا - رسوم تجديد الترخيص
1- خمسة عشر ألف جنيه لبنك الدم التخزينى.
2- ثلاثون ألف جنيه لبنك الدء التجميعي.
3- ثلاثون ألف جنبه لوحدة تجميع بلازما الدم لغرض العلاج.