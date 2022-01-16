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انطلاق عملية امنية في الطارمية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الحشد الشعبي، اليوم الاحد، الشروع بعملية تفتيش لعدة مناطق في الطارمية.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من اللواء 12 بالحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش لعدة مناطق في الطارمية".

واضاف ان "العملية انطلقت بإشراف مباشر من آمر اللواء لتفتيش وتأمين القصبات و الأرياف في قضاء الطارمية بحثا عن عناصر إرهابية قد تتمركز في المناطق البعيدة عن مراكز المدن".


واشار البيان الى ان "العملية شملت أيضا تكثيف انتشار قوات اللواء وتأمين الأهداف المرسومة للحفاظ على المكتسبات و الاستقرار الأمني ضمن مناطق شمالي بغداد".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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