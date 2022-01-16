تحذير من تسونامي على سواحل المحيط الهادئ والجزر النائية في اليابان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى 3 أمتار للمناطق التي تواجه المحيط الهادئ بما في ذلك جزر أمامي وتوكارا النائية جنوب أوكيناوا.



وأفاد بث مباشر في الساعة 1:10 صباحًا يوم الأحد 16 يناير "بتوقيت اليابان" بأن هوكايدو وبعض المحافظات، ومنها ايباراكي المجاورة لطوكيو، تعرضت بالفعل لأمواج تسونامي بارتفاعات لم تتجاوز مترا واحدا.

وقالت الوكالة إن ثورانًا واسع النطاق لبركان تحت الماء في تونجا جنوب المحيط الهادئ قد حصل بعد ظهر يوم 15 يناير بتوقيت اليابان، مؤدياً الى أمواج مد عاتية بلغ ارتفاعها مترًا تقريبًا حول الجزيرة.

وأفادت تقارير من نيوزيلندا أن الدخان وصل إلى ارتفاع زاد عن 15000 متر.

ونصحت الوكالة السكان في اليابان على طول سواحل المحيط الهادي أو الأنهار بإخلاء المباني على الفور إلى أماكن آمنة مثل المرتفعات.

وذكرت الوكالة أن مركز ثوران البركان يقع في جنوب المحيط الهادئ على عمق وحجم غير معروفين.