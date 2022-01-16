محكمة روسية تقضي بسجن 8 قراصنة إلكترونيين احتياطيا لمدة شهرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قضت محكمة روسية بسجن 8 قراصنة إلكترونيين احتياطيا لمدة شهرين، تزامنا مع حملة تستهدف مجموعة "ريفيل" للقرصنة تلبية لطلب أمريكي.



وقالت محكمة منطقة "تفيرسكوي" في موسكو إنها أمرت بالإبقاء على 8 أعضاء من مجموعة "ريفيل" البارزة محتجزين حتى منتصف آذار/مارس، ويواجه الموقوفون عقوبة السجن حتى 7 سنوات في حال إدانتهم.

وأعلنت روسيا الجمعة الماضية، أنها فككت مجموعة "ريفيل" التي نفذت هجوما إلكترونيا كبيرا العام الماضي استهدف شركة البرمجيات الأمريكية "كاسيا".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي إن أعضاء المجموعة "طوروا برامج ضارة ونظموا اختلاس أموال من حسابات مصرفية لمواطنين أجانب".

جهاز الأمن الفيدرالي المعروف اختصارا بـ"أف أس بي" أكد في بيان أنه "وضع حدا لوجود هذه المجموعة الإجرامية المنظمة" بعد عملية نفذتها أجهزة الأمن والشرطة الروسية.

وأضاف أن عمليات بحث تمت "بناء على طلب السلطات الأمريكية المختصة"، استهدفت 14 شخصا و25 عنوانا في خمس مناطق روسية أبرزها العاصمة موسكو وسانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن أعربا خلال قمة عقدت في يونيو/حزيران الماضي عن رغبتهما في تعزيز تعاونهما في مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية أزمات واتهامات متكررة لموسكو في هذا الإطار.