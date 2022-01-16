شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاورات روسية إيطالية حول التعاون الثنائي بسوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مع مفوض وزارة الخارجية الإيطالية للشأن السوري ستيفانو رافانيان، في موسكو، السبت، التعاون الروسي الإيطالي حول سوريا.



وأشار بيان لوزارة الخارجية الروسية أورده الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي)، إلى أن المحادثات التي بادر الجانب الإيطالي إليها، ركزت على "الجوانب العملية للتعاون بين روسيا وإيطاليا في الملف السوري في المحافل الدولية والأجندة الإنسانية، مع الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والتأثيرات السلبية للعقوبات الأحادية المفروضة ضد سوريا".

وأضافت الوزارة أنه "تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2582 الذي ينص على التدابير الهادفة لمساعدة السوريين".