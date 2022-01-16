تسجل 6 وفيات جديدة وأكثر من 9 آلاف إصابة بكورونا بتونس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أحصت وزارة الصحة في تونس 9569 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات في أعلى حصيلة على الإطلاق منذ ستة أشهر.



ولم تعرف تونس مثل هذا العدد من الإصابات في يوم واحد منذ السابع من يوليو(يوليو) الماضي الذي شهد 9823 إصابة.

وتخص الإحصاءات يوم 14 يناير(كانون الثاني).

وبات العدد الإجمالي للوفيات جراء الفيروس 25777 منذ مارس(آذار).2020

وتشهد تونس منذ نحو أسبوعين نسقاً تصاعدياً للإصابات اليومية ضمن موجة وبائية جديدة تجتاح البلاد بالتوازي مع تفشي المتحور أوميكرون.

وفرضت السلطات حظر تجوال ليلي منذ الخميس الماضي لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، فيما أغلقت عدد من المدارس أبوابها لكسر حلقات العدوى.