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وزير الخارجية الأمريكية:واشنطن مستعدة لإرسال "دعم" إلى تونغا بعد الثوران البركاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب وزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن أمس السبت، عن قلق بلاده "العميق" بعد الثوران البركاني والتسونامي في أرخبيل تونغا، معلناً أنّ الولايات المتحدة تستعدّ لإرسال مساعدات فوراً.

وكتب بلينكن على تويتر أنّه "قلق جداً" حيال "تعافي" شعب تونغا من آثار الثوران البركاني والتسونامي. وأضاف "الولايات المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لجيراننا في المحيط الهادئ".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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