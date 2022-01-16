عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجارات غامضة وروايات متضاربة.. ماذا يحدث في إيران

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

دوت عدة انفجارات شديدة في عدد من المحافظات التي تقع غرب إيران، صباح الأحد، وسط روايات متضاربة عن الأسباب وصمت رسمي من السلطات.



وقالت وكالة أنباء "ركنا" المحلية الإيرانية، إن أصوات انفجار شديدة وغامضة سُمعت في محافظة كرمنشاه وهمدان ومدينة سنندج غرب إيران.

وأضافت الوكالة في تقرير مقتضب لها، الأحد، أن صوت انفجار ضخم سُمع في مدينة أسد آباد بمحافظة همدان غرب إيران، مشيرة إلى إن الانفجار غامض وتسبب بمخاوف لدى سكان المدينة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن صوت الانفجار في مدينة أسد آباد هز أبواب ونوافذ المنازل ما دفع الناس للخروج من منازلهم إلى الشوارع العامة.

وفي سياق متصل، أكد موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، عن سماع أصوات انفجارات مع إطلاق نيران من مضادات للطائرات في مدينتي سنندج عاصمة إقليم كردستان غربي إيران، ومحافظة كرمنشاه غرب البلاد.

كما أكد عدد من الصحفيين الإيرانيين سماع دوي انفجارات غامضة في مدن مختلفة غرب إيران.

وفي سياق متصل، أفادت مواقع إخبارية تابعة للحرس الثوري الإيراني، أن ما حدث هو تمرين دفاع جوي إيراني واسع النطاق لتجربة أنظمة دفاع جوي جديدة انضمت حديثاً إلى ترسانة القوات المسلحة الإيرانية.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، صدرت مواقف متناقضة للمسؤولين الأمنيين والعسكريين في النظام الإيراني بشأن انفجار شديد في منشأة نطنز النووية الواقعة وسط إيران.

وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية بوقوع انفجار شديد أعقبه تصاعد لأعمدة الدخان في سماء منشأة نطنز النووية الواقعة بمحافظة أصفهان، مشيرة إلى أن 2 من الطائرات المسيرة كانتا تحلق في سماء هذه المنشأة.

فيما أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" التابعة للتيار المتشدد بإسقاط طائرة مسيرة قرب منشأة نطنز النووية، مضيفة أن "سكان محليون تحدثوا عن سماع دوي انفجارين في منطقة بدرود على بعد حوالي 20 كيلومترا من موقع نطنز النووي".

وبعد أقل من ساعة، أفاد التلفزيون الإيراني إن ما حدث من أصوات انفجار كان جزءاً من تمرين عسكري للدفاعات الجوية الإيرانية قرب منشاة نطنز.