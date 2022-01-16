عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رهائن كنيس تكساس.. الشرطة تتفاوض وبايدن يطلع على التطورات

الأحد 16 يناير 2022

الخليج 365

اطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، على تطورات "عملية خطف الرهائن" في الكنيس اليهودي بتكساس.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عبر تويتر: "سيستمر (بايدن) في تلقي معلومات محدّثة من فريقه".

وتتفاوض سلطات إنفاذ القانون في تكساس مع رجل اتخذ أشخاصا عدة رهائن في كنيس يهودي، ويزعم أنه شقيق إرهابية مدانة، وفق الشرطة ووسائل إعلام محليّة.

وأوردت قناة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مصدر لم تحدده أن المشتبه به يحتجز حاخاما 3 آخرين رهائن في كنيس بيث إسرائيل في كوليفيل على بعد حوالي 40 كيلومترا غرب دالاس".

وأضافت القناة أن الخاطف مسلح ويدعى أنه وضع قنابل في مواقع لم يكشفها.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، قوله، إن الرجل يزعم أنه شقيق عافية صديقي التي أطلقت عليها صحف أمريكية لقب سيدة القاعدة، وهو يطالب بإطلاق سراح أخته من السجن.

وقضت محكمة في نيويورك عام 2010 بسجن الباكستانية عافية صديقي 86 عاما بتهمة محاولة قتل عسكريين أمريكيين في أفغانستان، وقد أثارت القضية البارزة احتجاجات في باكستان.

والتقط بث مباشر لصلاة، السبت، على فيسبوك صوت رجل يتحدث بصوت مرتفع، رغم أنه لم يُظهر المشهد داخل المبنى.

ويقول الصوت "ضعوا أختي على الهاتف" و"سأموت"، كما سُمع يقول "هناك شيء خاطئ في أمريكا".

وقالت دائرة شرطة كوليفيل في تغريدة عبر "تويتر"، إن "القوات الخاصة تجري عملية" في كنيس "بيت إسرائيل".

وذكرت الشرطة أن الحادث لا يزال مستمرا، وطلبت من الناس تجنب المنطقة.

وحضر عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي في مكان الحادث أيضا، وفق مقطع فيديو بثته شبكة "سي إن إن".

وذكرت صحيفة "دالاس مورنينج نيوز" أن الشرطة تتفاوض مع محتجز الرهائن، ونقلت عن مسؤول أمني أنه لم يتضح عدد الأشخاص الموجودين داخل المبنى.

ولم ترد إدارة الشرطة وحكومة المدينة على الفور على طلبات تعليق من وكالة الأنباء الفرنسية.