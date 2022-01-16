شكرا لقرائتكم خبر عن اللائحة المالية لوكالة الفضاء تؤكد حقها فى تأسيس شركات بمجال تخصصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللائحة المالية لوكالة الفضاء المصرية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3166 لسنة 2021 علي حق الوكالة تقوم بتأسيس شركات في مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

وجاءت المـادة الثالثة من اللائحة التنفيذيه لتقر بأنه للوكالة أن تجرى جميع التـصـرفـات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجـله، وأن تتعـاقـد مـبـاشرة مع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المحلية أو الأجنبـيـة مـع مـراعـاة مـتـطلبات الأمـن القـومي، وذلك طبقا للقـواعـد التي تحـدها اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوكالة المشار إليه .

ووفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثه باللائحة التنفيذية، للوكالة أن تقوم بتأسيس شركات في مجال تخصصها بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء وغيره من الجهات المعنية .

ووكالة الفضاء المصرية هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018، وتهدف الوكالة إلي نقل وتوطين واستحداث وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الاقمار الصناعية من الاراضي المصرية بما يخدم استراتيجة الدولة في مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.