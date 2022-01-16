أراوخو يضع شرطاً لتجديد عقده مع برشلونة

ولم يتم التوصل لاتفاق بين اللاعب وإدارة برشلونة حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، وكما أكد وكيل أراوخو، فإن اللاعب يشعر بحالة من السعادة في برشلونة، ويريد الاستمرار مع الفريق.



ومع ذلك، فإن أراوخو يريد تحسينا في عقده من جانب برشلونة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها النادي الكتالوني.

ويعلم برشلونة، أن أراوخو لديه عدة عروض من البريميرليج، إضافة إلى وجود أنباء تفيد باهتمام ريال مدريد بضمه، وبالتالي لا بد من تقديم عرضٍ يغريه من أجل التجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة بدأ مفاوضات تجديد عقد أراوخو منذ عدة أشهر، عن طريق رامون بلانيس، السكرتير الفني السابق، الذي يرتبط بعلاقة جيدة مع اللاعب، قبل أن تتأجل المحادثات بعد رحيل رونالد كومان وقدوم تشافي هيرنانديز.



وختمت الصحيفة بأن كل ما يريده أراوخو حاليا هو تقديره ماديا مقابل أدائه وأهميته مع الفريق، حيث أصبح ضمن العناصر التي لا غنى عنها في تشكيل البارسا.