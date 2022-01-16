شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمحالين إلى المعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الهيئة الوطنية للإعلام أن مجلس إدارة الصندوق التأميني للعاملين المحاليين للمعاش وافق على عدة مقترحات لتنمية موارد الصندوق والتى ستؤدي إلى صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة 150 شهرا للمحاليين للمعاش بدءا من 1 / 1 / 2019، مضيفة أنه سيتم صرف مستحقات نهاية الخدمة للمحاليين على المعاش للمتبقى من شهر نوفمبر 2018، وعدد من شهر ديسمب، الأسبوع القادم.

وأضافت الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإدارت المالية المختصة بمختلف قطاعات الوطنية للإعلام اتخذت تجهيزاتها وكافة الإجراءات اللازمة لصرف علاوات عامي 2017 و2018، وشهر من 2019، للعاملين فى مواعيد صرف مرتبات يناير الجاري من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، متابعة: "كما تم الانتهاء من اللائحة المالية الموحدة وتنفيذها فى القريب العاجل والتى ستحقق العدالة بين جميع العاملين بمختلف القطاعات".

وذكرت الهيئة الوطنية للإعلام، أن هناك متابعة وتنسيق حتى اليوم مع الجهات المعنية لصرف كافة المستحقات بشكل عاجل حفاظاً على استقرارهم الوظيفي والمعيشي وإيمانا من الهيئة بأنه حق للعاملين ومحفوظ لهم، كما أن الجهات المعنية بالدولة تولى أهمية كبيرة وتفهم لحل مشاكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام المالية والوظيفية.