شكرا لقرائتكم خبر إصابات واختناقات بين المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عشرات الفلسطينيين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عقب تظاهرات ضد التوسع الاستيطاني.

وذكرت المصادر أن ثمانية فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب المصادر فإن مراسل تلفزيون فلسطين الرسمي محمد الخطيب أصيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز، خلال المواجهات التي اندلعت عقب تظاهرة مناهضة للاستيطان في القرية.

وفي السياق ذاته أوضحت المصادر أن 6 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء «قمع» الجيش الإسرائيلي مسيرة في قرية كفر قدوم في قلقيلية.

واندلعت مواجهات مماثلة في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية ما خلف عددا من الإصابات بالرصاص المطاطي والاختناق بحسب المصادر.

من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن الشعب الفلسطيني «يصر على ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن نفسه حتى نيل حقوقه السياسية، والعودة وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة».