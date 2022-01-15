ماذا يفعل الدبيبة وحفتر في إسرائيل؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استمرت خلال الأيام الأخيرة الاتصالات بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية أمس.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، كشف أمس متابعون لحركة الطيران الدولية عن أن الطائرة الخاصة التابعة لقائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر حطت في مطار بن جوريون الدولي، ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وطبقا للهيئة، أفادت قناة «الحدث» قبل ذلك بأن رئيس الحكومة الانتقالية الليبية عبدالحميد الدبيبة اجتمع مع رئيس الموساد (الإسرائيلي) ديفيد برنيعا في العاصمة الأردنية عمّان، حيث بحثا تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين ليبيا وإسرائيل.

وأضافت الهيئة أن الدبيبة قال لرئيس الموساد إن الوقت غير مناسب لإجراء الانتخابات في بلاده، وطلب أن تدعم إسرئيل بقاءه في منصبه خلال الفترة الانتقالية قبل الانتخابات، وأشارت الهيئة إلى أنه في طرابلس الغرب نفى مكتب الدبيبة هذا النبأ.

على صعيد متصل، ناقش ‏نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي أمس، مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير، ريتشارد نورلاند، مسار العملية الانتخابية في ليبيا.

وأكد المسؤول الليبي خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الأمريكي الخاص، وفق وكالة الأنباء الليبية، على ضرورة وضع خارطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولا في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

من جانبه أكد المبعوث الأمريكي أن بلاده تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.