الحوثيون تحت الحصار.. وقادتهم يتساقطون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة تقدما ميدانيا كبيرا في جبهات البلق الشرقي وحريب والجوبة ورغوان جنوب وغرب مأرب، وسيطرت على مناطق ومواقع عدة تحت غطاء مقاتلات التحالف العربي.

وأفاد مصدر عسكري بأنها أطبقت أمس، حصارها بالكامل على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البلق الشرقي جنوب مأرب، وتمكنت من تحرير مواقع مهمة وهزيمة كبيرة لميليشيات الحوثي، مع فرار الكثير من العناصر الإرهابية التي كانت تتمركز فوق الجبل، حيث تمت محاصرتها بصورة كاملة من المحور الرملي، ودارت اشتباكات في منطقة اللجمة على أطراف البلق.

وسيطرت قوات العمالقة على مناطق «القانع» المدخل الشمالي لمدينة حريب مركز المديرية، ولجأت ميليشيات الحوثي إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية والاحتماء بالمناطق السكنية، وتزرع الألغام في المناطق التي أوشكت قوات الجيش وألوية العمالقة على تحريرها جنوب مأرب.

وساندت طائرات التحالف تلك المعارك، مستهدفة شاحنات عسكرية عدة تتبع الميليشيات كانت في طريقها لتقديم تعزيزات للعناصر الحوثية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة أمس، «إن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، دمر تعزيزات كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي بمديرية حريب جنوب محافظة مأرب، وإنه دمر شاحنة (دينا) تحمل ذخائر كانت في طريقها إلى الإرهابيين في جبهة حريب جنوب مأرب»، مشيرا إلى القصف الذي استهدف الشاحة أدى إلى تدميرها ومصرع من كانوا على متنها.

واستهدف ‏طيران التحالف اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة صرواح غرب مأرب، مما أدى إلى مصرع جميع من كانوا به. وفي جبهة الجوبة تواصل قوات الجيش والعمالقة التقدم باتجاه معسكر أم ريش وجبال ملعا، واستعادت القوات منطقتي الجفرة والخسف برغوان مأرب.

من جهة أخرى أدان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة «روابي» التجارية، وقال إن الهجمات المتصاعدة تمثل تهديدا للأمن البحري في خليج عدن والبحر الأحمر.

ودعا في بيان إلى «الإفراج الفوري عن السفينة» التي صادرها الحوثيون مطلع يناير وعن طاقمها، وطالب كل الأطراف بحل هذه القضية بسرعة، والتأكيد على أهمية حرية الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وفق القانون الدولي.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، تواصل عرقلة عملية السلام في اليمن، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان «إن الحوثيين يواصلون عرقلة عملية السلام واحتجاز ومضايقة الموظفين اليمنيين العاملين لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة».

وأضافت «إذا كانوا جادين بشأن السلام والتمسك بالمعايير الدولية، فسوف يطلقون سراح الباخرة روابي».

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