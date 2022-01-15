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شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الحفاظ على الهوية أمام مجلسى "النواب والشيوخ".. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الهوية المصرية للأطفال، كانت ومازالت من أهم القضايا على طاولة البرلمان، حيث تعد الحفاظ على هويتنا بمثابة معركة نخوضها بشكل يومى، من أجل الحفاظ عليها من الاندثار، فى ظل سيطرة متغيرات عديدة طرات على المجتمع تختلف فى شكلها ومضمونها عن عاداتنا وقيمنا التى تربينا عليها منذ نعومة أظافرنا، ونحرص على أن يحملها أبناؤنا، برغم كافة المتغيرات التى يمروا بها.
كما تقدم النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة رئيس مجلس الشيوخ، لاستحداث مادة لمراحل التعليم ما قبل الجامعى بعنوان "هوية مصر".
وللاطلاع على التفاصيل على الرابط التالي:
الحفاظ على الهوية المصرية معركة يخوضها "البرلمان"..اقتراح لاستحداث مادة جديدة للتصدى للتطرف وتوطيد علاقة الأطفال بحضارتنا