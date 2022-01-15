الجزائر تسجّل 82 إصابة جديدة بأوميكرون

اسماعيل عبد الحي - أعلن معهد باستور في الجزائر تسجيل 82 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا في البلاد.

وجاء في بيان لمعهد باستور أنه تم تأكيد هذه الإصابات بعد إجراء التحاليل على إختبار "PCR" إيجابي للمعنيين.

وأضاف البيان أن الجزائر وبهذه الحالات الجديدة التي تم إكتشافها تكون قد سجلت إلى حد الآن 145 حالة مؤكدة من متحور "أوميكرون".

وأشار إلى أنه يتم تسجيل حالات جديدة للمتغير "أوميكرون" بصفة متزايدة موازاة بإنخفاض عدد الحالات المسجلة من المتغير "دلتا".

وأردف البيان "إلى حد الآن أصبح المتغير "دلتا" يمثل 67 بالمائة من مجموع المتغيرات المنتشرة، حيث يعرف هذا المتغير منحنى تنازلي حيث كان يمثل 80 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر 2021".

ويشكل "أوميكرون" نسبة 33 بالمائة من المتغيرات المنتشرة والذي يعرف منحنى تصاعدي، حيث كان يمثل 10 بالمائة إلى غاية يوم الخميس 30 ديسمبر2021، وفق البيان.

المصدر: "النهار"