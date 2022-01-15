إحباط استهداف قاعدة بلد الجوية

مسدسات ذكية تدخل أسواق الأسلحة الأمريكية للحد من عدد ضحايا الأسلحة النارية دخلت مسدسات «ذكية»، مصممة لتحديد من يمكنه الضغط على الزناد سوق الأسلحة الأمريكية هذا العام، فيما... واشنطن: الوكالات واشنطن: الوكالات 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

اعتراف إيراني بسقوط خبرائها في اليمن كشف موقع مقرب من النظام الإيراني خلال المعارك الأخيرة في محافظة شبوة اليمنية، مصرع ثمانية قيادات حوثية، تعد من أهم الشخصيات التي... أبها: سلمان عسكر أبها: سلمان عسكر 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

التحالف يحذر من استخدام طرق مأرب والبيضاء ذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي السبت، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تطلب من... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 12 جمادى الآخرة 1443 هـ 12 جمادى الآخرة 1443 هـ

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