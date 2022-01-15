التحالف يحذر من استخدام طرق مأرب والبيضاء

ذكر المتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان صحفي السبت، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف «تطلب من المواطنين اليمنيين الكرام والمسافرين عدم استخدام الطرق القادمة من محافظتي (مأرب والبيضاء) إلى مديريات (حريب، عين، بيحان، عسيلان)...حتى إشعار آخر، باعتبارها مناطق عمليات يتم مراقبتها على مدار الساعة».

وأشار إلى أنه سيتم استهداف أي تحركات على هذه الطرق، داعيا المواطنين اليمنيين إلى عدم التواجد بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.

ألغام الحوثي

وفي سياق آخر أفاد المرصد اليمني للألغام، السبت، بمقتل طفلين جراء لغم زرعه الحوثيون بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المرصد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «طفلين قتلا في قرية الوعرة بمديرية الخوخة، جنوبي الحديدة، بانفجار لغم زرعه الحوثيون».

وفي وقت سابق، أعلن المرصد اليمني للألغام، رصد سقوط 38 قتيلاً (مدنيون وعسكريون)، وإصابة أكثر من 50 آخرين، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يوم الجمعة، في مديريات عسيلان وبيحان وعين بمحافظة شبوة، وفي مديرية حريب بمحافظة مأرب(شرقاً).

وأشار إلى أن حصيلة الضحايا هذه كانت «بسبب الألغام الكثيفة التي زرعها الحوثيون».

وشهدت تلك المديريات معارك عنيفة خلال الأيام الماضية، تمكنت خلالها قوات الجيش بدعم مقاتلات التحالف، من السيطرة على محافظة شبوة بشكل كامل، وأجزاء من مديرية حريب في مأرب.

وتتهم السلطات اليمنية الشرعية، الحوثيين، بزرع أكثر من مليون لغم في البلاد.