أمريكا مهددة بتسونامي بعد بركان تونغا

أفادت الأرصاد الجوية الأمريكية أن تحذيرا من تسونامي وجه صباح السبت على الساحل الغربي للولايات المتحدة فيما سجل وقوع "فيضانات محدودة" في هاواي بسبب ثوران بركان الجمعة في أرخبيل تونغا.

وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأمريكية.

فرار السكان

وفر سكان أرخبيل تونغا اليوم نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي ناجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.

وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا"، عاصمة البلاد. ولم يتجاوز التسونامي السابق 30 سنتم. وكان التحذير قد رُفع لتوه عندما ثار البركان مرة أخرى.