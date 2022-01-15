وطلبت الهيئة الوطنية للأرصاد من السكان مغادرة الشواطئ والموانئ في المناطق المعنية، لافتة إلى عدم الإبلاغ عن وقوع خسائر في جزر هاواي الأمريكية.
فرار السكان
وفر سكان أرخبيل تونغا اليوم نحو المرتفعات بسبب حدوث تسونامي ناجم عن ثوران هائل جديد لبركان هونغا تونغا هونغا ها اباي، وصلت تداعياته إلى مئات الكيلومترات.
وأعلن مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي أن "تسونامي يبلغ ارتفاعه 1,20 متر رُصد في نوكي الوفا"، عاصمة البلاد. ولم يتجاوز التسونامي السابق 30 سنتم. وكان التحذير قد رُفع لتوه عندما ثار البركان مرة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا مهددة بتسونامي بعد بركان تونغا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.