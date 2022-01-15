“موجة غير الملقحين”.. الصحة العراقية تحذر من تدهور الوضع الوبائي

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ 11 دقيقة

حذرت وزارة الصحة العرقية، اليوم السبت، من تدهور الوضع الوبائي في البلاد جراء ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على “فيسبوك”، إن متابعة خبراء ومختصي علم الأوبئة في اللجان الاستشارية التابعة لها حالة التدهور في الوضع الوبائي والتزايد السريع بنسب الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، الرسائل المتكررة الواردة في بياناتها السابقة أن الموجة الجديدة هي “موجة غير الملقحين”، حيث أثبتت التقارير والبيانات الصادرة عن المؤسسات الصحية أن أغلب المصابين بالجائحة وخصوصا الذين يدخلون المستشفيات هم من الفئات غير الملقحة، وهذا يتطابق مع التقارير العلمية في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكدت تلك التقارير العالمية أن أغلب المرضى الذين داخلوا للمستشفيات هم من غير الملقحين، علما أن غالبية تلك الإصابات تعود إلى المتحور أوميكرون السريع الانتشار والذي يفوق معدل انتشاره بعشرات المرات المتحورات السابقة.

ودعت الوزارة إلى الإسراع في أخذ اللقاحات الآمنة المتوفرة في كافة المنافذ التلقيحية، وترك التخوف والتردد من تلقي اللقاح بسبب الأوهام والأخبار الكاذبة.

كما حثت الوزارة على التمسك بالإجراءات الوقائية من خلال ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد البدني وتجنب الأماكن المزدحمة لحماية أنفسهم وذويهم من هذا الوباء والابتعاد عن إقامة التجمعات البشرية الكبيرة.

يذكر أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق أوصت، يوم الأربعاء الماضي، بإلزام الوافدين إلى البلاد سواء مواطنين أم أجانب بإظهار بطاقة تفيد بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.