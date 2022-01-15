انت الان تتابع خبر سيتي يحسم موقعة تشيلسي ويحلق في صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-01-15 | 15:31
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واصل مانشستر سيتي تحليقه في صدارة البريميرليج بعدما حسم موقعة ضيفه تشيلسي بهدف دون رد على ملعب الاتحاد، اليوم السبت، في قمة لقاءات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف السيتي الوحيد كيفين دي بروين في الدقيقة (70)، ليعزز موقعه في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز الثاني.
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