ليفربول يدعم صلاح قبل مواجهة مصر وغينيا

وأشار ليفربول في تغريدته إلى موعد انطلاق المباراة اليوم في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ونشر الحساب الرسمي لـ"الريدز" في تويتر صورة لصلاح وأرفقها بعبارة: "نتمنى التوفيق للملك المصري محمد صلاح في مباراته الثانية اليوم رفقة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية".

وجه نادي ليفربول الإنجليزي اليوم السبت، رسالة دعم لنجمه وهدافه المصري محمد صلاح قبل ساعات من مباراة "الفراعنة" ضد غينيا بيساو في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بكأس إفريقيا.

محمد يوسف

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