ما هي آخر التطورات في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستمر تعطيل التحقيق في ملف انفجار بيروت الذي وقع في 4 أغسطس (آب) 2020 مخلفاً مئات الضحايا والمصابين.



وأكدت مصادر لبنانية اليوم السبت، تسارع التطورات على خط التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، قائلة "بعيداً عن الجمود أو التجميد الذي كان يحكمه منذ أسابيع، برز في الآونة الأخيرة تطور لافت تمثل في إحالة القاضي روكز رزق إلى التقاعد، بما يفقد الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي تنظر في دعاوى مسؤولية الدولة، نصابها القانوني، وهو الأمر الذي يؤدي حتماً إلى تأخير البت في الدعاوى المقدمة إليها بشأن ملفّ تفجير مرفأ بيروت، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية".

وقالت الصحيفة، إن التأخير في البت بالدعاوى سيستمر إلا إذا بادرت السلطات اللبنانية المعنية إلى تعيين بديل للقاضي رزق.

وأشارت إلى أن تحقيق ذلك متعذر بالنظر إلى الاختلافات السياسية حول الملف القضائي، التي سبق لها أن عقّدت التحقيق العدلي في انفجار المرفأ، إضافة إلى أنها عطّلت صدور التشكيلات القضائية العالقة لدى رئيس الجمهورية من فترة طويلة.