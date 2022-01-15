تفاصيل قروض السيارات الملاكي الصينية ببنكي الأهلي ومصر في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

يقدم بنكا الأهلي ومصر قروضًا مخصصة لتمويل شراء السيارات الملاكي الجديدة الصينية للعملاء ولكن بشروط تختلف عن السيارات الأخرى.

وبدأت البنوك تمويل السيارات الصينية قبل عامين مع زيادة انتشارها واستخدامها في السوق المصري ولكن تقتصر على تمويل موديلات معينة دون الأخرى.

وتُقدم قرض السيارة الصينية في أكبر بنكين حكوميين للعملاء بضمان تحويل الراتب للموظفين في القطاع العام أو الخاص أو لأصحاب المهن والأعمال الحرة أو بضمان أوعية ادخار للعميل.

ويقدم الخليج 365 تفاصيل قروض السيارات الملاكي الجديدة الصينية في البنك الأهلي، وبنك مصر مع بداية أول شهر في 2022:

البنك الأهلي

نسبة الفائدة: من 15% متناقصة إلى 16.5% سنويا حسب آجال القرض.

قيمة القرض: من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

نسبة التمويل من البنك: 50% من إجمالي قيمة السيارة.

المصاريف الإدارية: من 1.5% إلى 2%من إجمالي قيمة القرض حسب حالة العميل.

فترة سداد القرض: 4 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

السن: 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصى.

بنك مصر

الفائدة: من 15.5% إلى 17.75% سنويا متناقصة وتتباين حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب على البنك.

قيمة القرض: من 70 ألف جنيه إلى 550 ألف جنيه كحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

نسبة التمويل: 60% فقط من إجمالي قيمة السيارة.

فترة سداد القرض: من سنة إلى 3 سنوات كحد أقصى.

الدخل الشهري: ألف جنيه كحد أدنى لموظف الحكومة، وألفي جنيه للقطاع الخاص.

السن: 21 عاما إلى 65 عاما.