الجزائر/ وفاة 443 عاملا في قطاع الصحة منذ بدء الجائحة

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس "النقابة الوطنية لمهنيي الصحة" في الجزائر، إلياس مرابط، إن القطاع الصحي في البلاد فقد 443 عاملا في المجال منذ بدء الجائحة.

وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "أحصينا في الشهر الأخير، 15 حالة وفاة أغلبهم أطباء بالإضافة لأعوان طبيين (ممرضين ومساعدين)، ليرتفع عدد الوفيات في القطاع الطبي منذ بداية الجائحة إلى 443 شخصا".

وأشار مرابط إلى أن "الجزائر تواجه موجة جديدة، انطلقت منذ ثلاثة أسابيع. نحصي حاليا مئات الحالات يوميا، لكن في الحقيقة عدد الإصابات اليومية يعد بالآلاف".

وحول التباين بين حصيلة بالمئات وأخرى بالآلاف، أوضح مرابط أن "الجهات الرسمية المخولة بنشر المؤشرات اليومية لفيروس كورونا تعتمد في حساباتها على مسحة (بي سي آر) فقط، لهذا نعتقد أن العدد الحقيقي للإصابات يوميا لا يعكس حقيقة الوضع الوبائي، الذي يصل إلى عشرة أضعاف العدد المعلن على الأقل".

وبخصوص مواجهة المرافق الصحية لهذه الموجة الجديدة، قال مرابط "هناك ضغط على المرافق الصحية بشكل يومي سواء على الفحوصات الطبية، والاستعجالات، أو مراكز الاستشفاء ووحدات الإنعاش التي توفر عناية مركزة للحالات المعقدة".

وبحسب أحدث إحصاء رسمي، فقد تجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 في الجزائر 223 ألف شخص، توفي من بينهم 6363 شخصا بفعل مضاعفات الإصابة.

المصدر: "سبوتنيك"