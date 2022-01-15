الشيخ خليفة بن زايد يتلقى رسالةً خطية من نظيره الجزائري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تلقى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، رسالةً خطية من نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تتعلق الرسالة بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وتسلم الرسالة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله اليوم في قصر الوطن، رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والتطورات الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفارس المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة.