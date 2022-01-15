قرقاش:ستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

رحب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بافتتاح "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الاستشفائي في لبنان.



وقال قرقاش في تغريدة على موقع تويتر اليوم السبت: "في ظل أوضاع سياسية واقتصادية معقدة يشهدها لبنان، تستمر الإمارات بهدوء بمساندة الأشقاء اللبنانيين".

وتابع: "مركز محمد بن زايد الإماراتي اللبناني الاستشفائي خطوة جديدة في مسيرة المواقف الإنسانية الإماراتية تجاه لبنان".

وأضاف: "ستبقى الإمارات بقيادتها الحكيمة دار العرب وصاحبة الفعل الإيجابي المؤثر".

وقبل أيام، جرى افتتاح "مركز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" الإماراتي- اللبناني الاستشفائي لعلاج مرضى كورونا، الذي يحمل اسم قائد استثنائي تقديراً وعرفاناً لجهوده ومبادراته الإغاثية والإنسانية في لبنان وحول العالم بشكل عام وفي افتتاح المركز الجديد بشكل خاص، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.

وحمل افتتاح هذا المركز في هذا التوقيت دلالات عديدة وأهمية خاصة لأكثر من سبب، أولها أنه يأتي في خضم أزمات سياسية واقتصادية طاحنة يعاني منها لبنان على مختلف الأصعدة.

كما جاء في ظل تفشي المتحورة الجديدة من فيروس كورونا (أوميكرون) في البلاد بشكل مخيف، وهو ما دفع وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في وقت سابق إلى تصوير الأمر بـ"تسونامي أوميكرون".

ويعوّل لبنان على المركز الإماراتي الجديد في دعم جهود الدولة في مكافحة كورونا، وتحفيف الضغط على المراكز الطبية اللبنانية التي تعاني الأمرّين بسبب الأزمة الاقتصادية وتفشي كورونا.