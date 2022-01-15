شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فئات العاملين بالخارج الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، للاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، وشمل العديد من المزايا تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات وغيرها من المزايا التى أسفر التطبيق العملى لهذه القوانين عن الأخذ بها، وذلك من خلال استخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث تشكيل لجنة من الخبراء تتولى وضع الأسس والفروض الاكتوارية وإعداد التقييم الاكتواري لنظام التأمين الاجتماعى في مصر.

وفيما يلى نستعرض ضوابط سريان تطبيق أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج، وفقا لما ورد فى نص اللائحة التنفيذية للقانون.

تسرى أحكام القانون على فئة العاملين المصريين بالخارج التالي بيانهم :

العاملين المرتبطين بعقود عمل شخصية.

العاملين لحساب أنفسهم.

المهاجرين من الفئات المشار إليها فـى البندين السابقين المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

العاملين البحريين الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علـم دولـة أجنبيـة خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخـل جمهورية مصر العربية المرتبطين معها بعقود عمل شخصية ولا تسرى فـى شأنهم قانون العمل و يشترط لانتفاع الفئات المشار إليها في هذه المادة بأحكام القانون ما يأتي:

· التقدم بطلب للاشتراك وفقا لأحكام القانون.

· ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.