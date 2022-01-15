شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بتعليم الشيوخ يطالب "الاتصالات" بأطر تنظيمية لاستخدام تقنيات التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أن إصدار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، الإطار التنظيمى لتقديم خدمات إنترنت الأشياء بمصر لأول مرة، خطوة هامة جدا نحو تعزيز استخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة فى كافى مناحى الحياة فى مصر، والتى لا يقتصر دورها فقط على الأنشطة الاقتصادية.

وأشار توفيق إلى أن وجود أطر تنظيمية تحكم عمل استخدام آليات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة، أمر لا شك بالغ الأهمية نحو تيسير استخدام هذه التقنيات، وتعزيز خطط الدولة للتوسع فى المدن الذكية، وتحقيق التحول الرقمى الكامل بالعديد من القطاعات التى يمثل تطبيق إنترنت الأشياء فيها ثورة تكنولوجية قادرة على تحسين الإنتاجية بشكل هائل خاصة القطاعات المنتجة كالصناعة والزراعة.

وطالب توفيق، جهاز تنظيم الاتصالات بوضع أطر تنظيمية مماثلة لاستخدام تقنيات التكنولوجيات المتطورة الأخرى، مثل البيانات الضخمة أو الـ Big Data، والـBlock Chain أو ما يطلق عليه سلسلة الكتل، والتى يمكن من خلال التوسع فى استخدام تطبيقات هذه النظم تحقيق طفرات كبيرة فى العديد من القطاعات مثل التعليم والصحة وغيرها.