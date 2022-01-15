مشادة بين الزوجات تنتهي بمقتل شاب على يد شقيقه في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة متأثرًا بطعنة نافذة في البطن، عقب مشادة كلامية بين الزوجات بسبب لهو الأطفال، بقرية بردين التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز الزقازيق بمقتل "م. ا" 28 سنة سائق، مقيم قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، متأثرًا بطعن نافذ بالبطن.

وكشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين زوجة المجني عليه وزوجة شقيقه الأكبر، بسبب لهو الأطفال، تدخل على إثرها الأخير وفصل النساء عن بعضهن، واتهمه شقيقه بالاعتداء على زوجته، فنشبت مشاجرة بينهما استخدم خلالها الأخ الأكبر سكين وقام بطعن أخيه الذي لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

انتقل فريق من البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتبين فرار المتهم عقب ارتكاب الواقعة، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.