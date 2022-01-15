قد تصل إلى 10 مللي.. التنبؤ بالفيضان يعلن أماكن سقوط الأمطار حتى الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، خرائط التنبؤ بأماكن سقوط الأمطار على مدار 3 أيام.

ونشر المركز، اليوم السبت، صورا لخرائط التنبؤ بالأمطار خلال 3 أيام (السبت 15 يناير - الأحد 16 يناير - الاثنين 17 يناير)، وشدة سقوط الأمطار.

وجاءت توقعات نماذج التنبؤ بالفيضان لسقوط الأمطار وأماكنها على النحو التالي:

السبت 15 يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الدلتا لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقي السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري لسقوط أمطار خفيفة من 1-5 مم.

الأحد 16 يناير:

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وأجزاء من خليج السويس لسقوط أمطار متوسطة قد تصل إلى 10 مم، وتتعرض باقي السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد لسقوط أمطار خفيفة تتراوح ما بين 1-5 مم.

الاثنين 17 يناير

- تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة والبحر الأحمر وخليج السويس لسقوط أمطار تتراوح ما بين 1-5 مم.، وقد تصل إلى شمال الصعيد.