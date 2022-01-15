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الولايات المتحدة / تسجيل رقمٍ قياسي جديد لمرضى "كورونا" في المستشفيات

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اسماعيل عبد الحي - سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما قياسيا جديدا لدخول مصابي فيروس إلى المستشفيات، مع وجود أكثر من 145000 مريض في مستشفياتها.

 

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فإن 145982 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بفيروس كورونا.

 

ويتجاوز هذا العدد الذروة السابقة البالغة حوالي 142000 شخص التي تم تسجيلها في جانفي 2021.

 

وقال كارلوس ديل ريو، طبيب الأمراض المعدية في جامعة إيموري ومستشفى غرادي في أتلانتا الأسبوع الماضي، إن 80 إلى 90 في المائة من المرضى الموجودين في المستشفيات لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، أو في بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح دون الجرعة المعززة.

 

وأشار إلى أن المشكلة التي تعاني منها المستشفيات، النقص في الطاقم الطبي إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلي.

 

 

 

 

روسيا اليوم

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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