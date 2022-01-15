تأكيد اعتقال نائب وزير الطاقة في كازاخستان

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 17 ثانية

قال المكتب الصحفي لرئيس الحكومة بكازاخستان، إن حكومة البلاد قررت إعفاء تشوماباي كاراجاييف من منصب نائب وزير الطاقة.

من جانبها، أكدت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، احتجاز كاراجاييف للاشتباه في مسؤوليته عن الزيادة غير المبررة في أسعار الغاز، والتي تسببت باندلاع الاحتجاج في بداية يناير.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، كاراجاييف من مواليد مقاطعة أتيراو عام 1971.

ويشار إلى أن كاراجاييف، شغل منصب نائب رئيس وزارة الطاقة منذ ديسمبر 2019.