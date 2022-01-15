لمواجهة “التهديدات الانتخابية”.. الولايات المتحدة تعين ضابطا من CIA

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ 44 دقيقة

عينت الولايات المتحدة مسؤولا استخباراتيا لتنسيق استجابة أجهزة الاستخبارات للمخاطر المزعومة الناجمة من قبل روسيا والصين وخصوم واشنطن الآخرين على الانتخابات الأمريكية القادمة.

وأكدت نيكول دي هاي، المتحدثة باسم مدير الاستخبارات القومية الأمريكية أفريل هاينز، أنه قرر تعيين الضابط المخضرم في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، جيفري ويتشمان، مديرا تنفيذيا جديدا للتهديدات الانتخابية.

وأشارت المتحدثة إلى أن ويتشمان عمل في CIA على مدى 30 عاما، وشغل في الوكالة مناصب عليا في مجال مكافحة التجسس والتهديدات السيبرانية.

وسيتحمل ويتشمان في منصبه الجديد المسؤولية عن تنسيق جميع الجهود الرامية لتأمين الانتخابات عبر مجتمع الاستخبارات الأمريكية المكون من 18 جهة منها وكالات تعمل على اكتشاف وردع الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل وجهود التأثير على السياسيين والمناقشات السياسية.

وذكّرت وكالة “أسوشيتد برس” بأن سلف ويتشمان، شيلبي بيرسون، أصبح في دائرة الضوء، إذ قدم إحاطة مغلقة للمشرعين حول “جهود روسيا للتدخل في انتخابات 2020 لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب”.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا التعيين الجديد يأتي على خلفية تعثر الجهود الرامية إلى إنشاء مركز استخبارات جديد سيعمل على “منع التدخل الأجنبي في الديمقراطية الأمريكية”، بسبب خلافات على حجمه وميزانيته.