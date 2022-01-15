أنقرة تعلن “تحييد 44 إرهابيا” ردا على مقتل 3 جنود أتراك على حدود سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم السبت “ارتفاع عدد إرهابيي “بي كا كا” الذين تم تحييدهم إلى 44 وذلك ردا على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي”.

وقال أكار ردا على سؤال حول هجوم عناصر من مسلحي “حزب العمال الكردستاني” في منطقة أقجة قلعة الحدودية مع سوريا التابعة لولاية شانلي أورفة إن “الجيش التركي أطلق عملية ضد التنظيم عقب هجومه الغادر السبت الماضي”.

وأضاف أن “عمليات العقاب أسفرت حتى الآن عن تحييد 44 إرهابيا وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها”.

وتابع: “ننتظر من محاورينا في سوريا الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة” مؤكدا أن “تركيا نفد صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود”.

وشدد على أن “تركيا سترد بالمثل على كل هجوم يستهدفها”.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت السبت الماضي مقتل 3 من جنودها جراء “انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون على الشريط الحدودي مع سوريا في قضاء أقجة قلعة التابعة لولاية شانلي أورفة جنوب شرقي البلاد”.