إيران تزعم: تمت معالجة “نقاط الخلاف” في مفاوضات فيينا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 11:11 صباحًا

في الوقت الذي تزايدت فيه التصريحات غير المتفائلة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني، بسبب تعنت طهران.

نقلت وكالة إيران للأنباء (إرنا) عن مصدر مطلع قوله، اليوم السبت، إنه تمت معالجة الكثير من “نقاط الخلاف” في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين إيران وقوى عالمية، فيما تتباحث الوفود حاليا حول سبل تنفيذ الاتفاق المحتمل.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه أن “المفاوضات جارية حاليا حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة”.

وأوضح أنه تمت معالجة الكثير من المسائل ذات الصلة بالعقوبات والقضايا النووية، مؤكدا أن “العمل جارٍ حاليا بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل للاتفاق المحتمل”.

وأشار إلى أن مسألة التسلسل تتمثل في الخطوات التي ينبغي أن تتخذها إيران والولايات المتحدة من أجل التنفيذ الكامل للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، لافتا إلى أن هذه الإجراءات “بحاجة إلى التحقق منها”. وقال المصدر المطلع “نناقش التفاصيل، وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات، لكنه ضروري تماما للوصول إلى هدفنا”.