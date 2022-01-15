قمّة مرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والصين في آذار

14 يناير , 2022 الصين (أ ف ب). أعلن جوزيب بوريل المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن قمّة بين مسؤولي الاتحاد والصين مرتقبة في آذار/مارس. وقال بوريل في ختام اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي عُقد في بريست (غرب فرنسا) «يتم التحضير لقمّة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبدئياً في نهاية آذار/مارس. وستتاح لي فرصة السفر إلى الصين للاعداد لهذا الاجتماع». وعُقدت القمّة الأخيرة بين مسؤولي الاتحاد ومسؤولين صينيين في حزيران/يونيو 2020 عبر الفيديو.

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