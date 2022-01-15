14 يناير , 2022 فحوص كورونا (أ ف ب). أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية اليوم الجمعة أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 في البلاد منذ بدء الجائحة في عام 2020 تخطى ثمانية ملايين شخص.

كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في إسبانيا تجاوزت 8 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.