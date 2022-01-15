في هذا الموعد.. رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يزور موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم خارجية بولندا لوكاش ياسينا، إن وزير خارجية بلاده زبيغنيو راو، الذي يترأس حاليا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيزور موسكو في أواسط فبراير المقبل.



وأضاف المتحدث: "في منتصف الشهر المقبل على الأرجح في 15 فبراير سيلتقي رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وتابع المتحدث القول: "تعتبر زيارة موسكو، من التدابير الطبيعية المعتادة، لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا خلال فترة الرئاسة، نظرا لكون روسيا من أهم الدول الأعضاء في هذه المنظمة".