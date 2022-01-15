شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. تسجيل أكثر من 268 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و402 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 268 ألفا و833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ..ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابات المسجلة إلى 36 مليونا و 850 ألفا و 962 حالة.



ونقلت صحيفة "بزينس ستاندارد" عن وزارة الصحة القول إنه تم تسجيل 402 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 485 ألفا و752 .

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون في الهند 6041 حالة بزيادة قدرها 5.01 % عن أمس، وفقا لبيانات وزارة الصحة.