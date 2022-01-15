الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وجود دعم دولي لليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اتفقت مبعوثة الأمين العام للأمم لمتحدة ستيفاني وليامز، مع نائب وزير الخارجية التركيسيدات أونال، والمبعوث الخاص السفير جان ديزدار، على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي الليبي القائم.



وبينت وليامز في سلسلة تغريدات لها بموقع "تويتر" أنها والجانب التركي شددا خللال مباحثات، الجمعة، في أنقرة على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد، بحسب ما أورد موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري الليبي.

وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا، والعملية الانتخابية وسبل المضي قدماً.

وبدأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز جولة تنطلق من تونس، لتشمل تركيا، ومصر، بهدف حلحلة الأزمة الليبية ودعم جهود إجراء الانتخابات.