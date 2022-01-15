ألمانيا.. وزير لمالية يعارض إطلاق برامج دعم جديدة لمواجهة تداعيات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعرب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر عن تشككه إزاء إمكانية إطلاق برامج إنفاق جديدة لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.



وقال ليندنر في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غداً الأحد "اعتدنا خلال الجائحة على مساعدات مرتفعة من الدولة. هذه المرحلة يجب أن تنتهي".

وذكر ليندنر أن مساحات الإنفاق هذا العام محدودة، مضيفاً أن الوضع سيكون أكثر صعوبة في عام 2023 بسبب العودة المقررة لكبح الديون، موضحا أنه يعارض لذلك إطلاق برامج دعم جديدة، وقال: "لا يمكن حل كل الأمور بالمال على الدوام".

ومن ناحية أخرى، ذكر ليندنر أن الحكومة لا تخطط لمنح مكافآت لمن يتلقون التطعيم، مضيفاً أن الأكثر إلحاحاً الآن هو العمل على توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاح وتحديث البنية التحتية.

وأعلن ليندنر عن خطط الحكومة لتمهيد الطريق أمام قانون ضرائب كورونا قريباً، والذي من شأنه أن يتيح تعويض الخسائر الحالية بمكاسب مبكرة عبر الضرائب. "هذا مهم للعديد من الشركات"، مضيفاً أنه سيقترح أيضا تمديد خفض الضرائب عند العمل من المنزل وإعطاء المزيد من الوقت لتقديم الإقرارات الضريبية.