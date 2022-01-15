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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نشاط بركاني في تونغا وأمواج تسونامي خطيرة تهدد مدناً أمريكية (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
قال المركز الأمريكي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إن "أمواج تسونامي خطيرة" نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.
وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.
وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.