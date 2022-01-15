نشاط بركاني في تونغا وأمواج تسونامي خطيرة تهدد مدناً أمريكية (التفاصيل الكاملة)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال المركز الأمريكي لمراقبة أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إن "أمواج تسونامي خطيرة" نتجت عن نشاط بركاني في تونغا.



وأضاف في بيان أن ساموا الأمريكية مهددة بتقلبات في مستوى البحر وأمواج محيط قوية قد تشكل تهديداً للشواطئ في مدن ساحلية.

وتقع تونغا في أوقيانوسيا، وهي أرخبيل من 176 جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، حيث توجد في الطريق بين جزر هاواي ونيوزيلندا.