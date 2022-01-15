العراق.. إحباط هجوم بـ"درونز" على قاعدة بلد الجوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 15 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الحربي في العراق أن 3 طائرات مسيرة اقتربت فجر السبت من المحيط الجنوبي لقاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين.



وأوضحت الخلية في بيان أنه تمت مشاهدة الطائرات بالعين المجردة من قبل القوة المكلفة بحماية الأبراج الخارجية والتأكد بأنها طائرات معادية، مشيرا إلى أن القوة قامت بفتح النار باتجاه هذه الطائرات التي لاذت بالفرار.

وتتعرض مواقع عسكرية ودبلوماسية غربية باستمرار في العراق لهجمات بصواريخ وقنابل، وينسب الأميركيون ومسؤولون عراقيون تلك الهجمات لفصائل مسلحة مقربة من إيران.