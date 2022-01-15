بلينكن: واشنطن والناتو مستعدان للحوار مع روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 15 - يناير - 2022 8:22 صباحًا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على استعداد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، للحوار مع روسيا لاحقا.

وأضاف بلينكن، في تغريدة على تويتر: “لقد سررت بالتحدث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بعد اجتماع مجلس الناتو وروسيا هذا الأسبوع. أود القول إن الولايات المتحدة والناتو متحدان وعلى استعداد لمزيد من الحوار المتبادل مع روسيا”.

يوم الاثنين الماضي، عقدت روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف. وأعقب ذلك اجتماع لمجلس روسيا -الناتو في بروكسل.

وفي يوم الخميس، تم عقد مشاورات في فيينا، بين الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وخلال كل ذلك هذه المناقشات، تم التركيز بشكل الرئيسي على المقترحات الأمنية التي قدمها الجانب الروسي للولايات المتحدة والناتو نهاية العام الماضي، على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.