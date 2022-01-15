التحالف العربي يدمر شاحنة أسلحة حوثية جنوب مأرب

كتبت أسماء لمنور في السبت 15 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تدمير شاحنة تحمل ذخائر كانت في طريقها لمليشيا الحوثي جنوب محافظة مأرب.

أعلن ذلك الجيش اليمني ، فجر اليوم السبت، مشيرا إلى أنه قتل عدد من عناصر المليشيا الحوثية.

وأعلن التحالف،الجمعة، تنفيذ 48 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والبيضاء أوقعت 330 قتيلا.

قال التحالف، في بيان: “نفذنا 36 عملية استهداف ضد الحوثيين في مأرب، ما أسفر عن تدمير 22 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 250 عنصرا”.

كما نفذ التحالف العربي “12 عملية استهداف ضد مليشيات الحوثي في البيضاء خلال 24 ساعة، وتدمير 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 80 عنصرا”.

وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران في مأرب خلال الفترة الأخيرة، في مسعى لإنقاذ المحافظة التي تتعرّض لحصار خانق من قبل المليشيات.